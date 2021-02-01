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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Boztepe   | 01.02.2021
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, saat 08.03'te ve 24,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.



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