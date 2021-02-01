Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, saat 08.03'te ve 24,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.