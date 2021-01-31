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Dünya

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Yerin 21 kilometre derinliğinde kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Muhammet Kurşun   | 31.01.2021
İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Tahran

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesinde yerel saatle 19.34'te bir deprem oldu.

Yerin 21 kilometre derinliğinde kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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