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Dünya

Afrin'de çadır kampı su bastı çok sayıda sığınmacı mağdur oldu

Suriye'de iç savaş nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar, kış mevsiminin getirdiği zorlukların yanı sıra yoğun yağışlardan da etkilenmeye devam ediyor.

Ömer Koparan,Muhammed Temim Hocaoğlu,Ahmet Karaahmet   | 31.01.2021
Afrin'de çadır kampı su bastı çok sayıda sığınmacı mağdur oldu Fotoğraf: Muhammed Abdullah / AA

Afrin

Afrin'de çadır kampı su bastı, çok sayıda sığınmacı mağdur oldu

Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'de, yoğun yağışlar nedeniyle "Nehir Kampı"nı su bastı. Tuğladan yapılan evler ile çadırların içi su ve çamurla dolarken, yerinden edilenler zor anlar yaşadı. Sel sonucu yaklaşık 30'a yakın çadır ile çadır ve tuğla yapıların içindeki yorgan, halı ve yataklar da kullanılamaz hale geldi. ( Muhammed Abdullah - Anadolu Ajansı )

Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'de, yoğun yağışlar nedeniyle "Nehir Kampı"nı su bastı.

Suriye'de iç savaş nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar, kış mevsiminin getirdiği zorlukların yanı sıra yoğun yağışlardan da etkilenmeye devam ediyor.


Afrin Nehri'nin çevresine konuşlu "Nehir Kampı" olarak bilinen ve yerinden edilenlerin derme çatma yapılar kurarak yaşam sürmeye çalıştığı sığınmacı kampı, yoğun yağış sonucu meydana gelen selden büyük zarar gördü.

Tuğladan yapılan evler ile çadırların içi su ve çamurla dolarken, yerinden edilenler zor anlar yaşadı.

Sel sonucu yaklaşık 30'a yakın çadır ile çadır ve tuğla yapıların içindeki yorgan, halı ve yataklar da kullanılamaz hale geldi.

Ev edindikleri yapılarda ve çadırlarda çamurlu suyu küçük kovalarla boşaltarak eşyalarını kurtarmaya çalışan mağdurlar, ikinci bir yağışa karşı korumasız kaldı.

Sel nedeniyle bazı hayvanlar telef oldu.

AA muhabirine açıklama yapan selzede Ahmed Said Abdu, "Evlerimiz büyük hasar gördü. Tek geçim kaynağım birkaç koyunumdu. Onlar da sele kapıldılar. Yine de can kaybı yaşanmamış olmasına şükür ediyoruz." dedi.


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