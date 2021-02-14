Euro
8.50
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,824.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

İstanbul'da yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, pazartesi ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Enes Duran   | 14.02.2021
İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

Ankara

İstanbul'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, pazartesi ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Çin'e giden DSÖ uzmanı: Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük
Belçika hükümeti, ülke dışına seyahat yasağını beklenenden erken kaldırmayı düşünüyor
Çin, DSÖ heyetinden bilgi gizlendiğine ilişkin ABD'nin eleştirilerine tepki gösterdi
Dr. Fauci: Kovid-19 aşısı, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili

Benzer haberler

İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildi

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Ankara için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Ankara için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor

İstanbul'da kar etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da kar etkisini göstermeye başladı