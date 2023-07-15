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İstanbul'da tüm zamanların en yüksek günlük suyu dün tüketildi

İstanbul'da dün 3 milyon 550 bin 435 metreküp ile tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi gerçekleşti.

Hasan Hüseyin Kul  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
İstanbul'da tüm zamanların en yüksek günlük suyu dün tüketildi

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Temmuz itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 41,39 ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,86, Terkos'ta yüzde 30,64, Sazlıdere'de yüzde 25,15, Alibey'de yüzde 22,55, Büyükçekmece'de yüzde 23,2, Ömerli'de yüzde 73,98, Darlık'ta yüzde 57,6, Elmalı'da yüzde 32,64, Pabuçdere'de yüzde 4,64 ve Kazandere'de yüzde 6,74 olarak belirlendi.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 359 milyon 52 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 550 bin 435 metreküp olarak kaydedildi.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 15 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 74,87, 2014'te yüzde 20,92, 2015'te yüzde 82,35, 2016'da yüzde 67,45, 2017'de yüzde 73,99, 2018'de yüzde 75,98, 2019'da yüzde 73,85, 2020'de yüzde 61,34, 2021'de yüzde 71,06, 2022'de yüzde 71,06 iken bugünkü oran yüzde 41,39 olarak ölçüldü.

Barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'de 449 milyon 45 bin metreküp su alındı.

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