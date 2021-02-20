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Türkiye

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre bölgedeki hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Lale Bildirici   | 20.02.2021
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Istanbul

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don beklendiğinden vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

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