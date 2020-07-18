Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak

Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 18.07.2020
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmaması ve sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 22, Güney Kore'de 39 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de günlük Kovid-19 vakaları hızla artarken maske tartışmaları devam ediyor
ABD Başkanı Trump ulusal çapta maske takma zorunluluğunu onaylamayacağını bildirdi
Beyaz Saray, CDC Direktörü Redfield'in, okulların açılması konulu Kongre oturumuna katılmasını engelledi

Benzer haberler

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak

İstanbul'da çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor