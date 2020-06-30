Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.