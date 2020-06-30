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Türkiye

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 30.06.2020
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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