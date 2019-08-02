Euro
6.19
Dolar
5.58
BIST 100
101,508.00
Altın
1,433.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor.

İzzet Taskiran   | 02.08.2019
Marmara'da sağanak bekleniyor

İstanbul

Marmara Bölgesi'nde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü
Para politikalarında makas değişimi gerçekleşti
BAE-Çin ilişkileri derinleşiyor
Fırat’ın doğusunda son perde

Benzer haberler

Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara'da sağanak bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı

İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara'da sağanak bekleniyor
Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği

Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği
İstanbul'da sağanak

İstanbul'da sağanak