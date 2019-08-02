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Zap ve Metina bölgelerinde hava harekatıyla 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 02.08.2019
Zap ve Metina bölgelerinde hava harekatıyla 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi. 

Harekatlar sonucu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı. 

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