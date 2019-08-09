Euro
6.15
Dolar
5.50
BIST 100
99,056.04
Altın
1,502.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA'nın konuğu
logo
Türkiye

Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taskiran   | 09.08.2019
Marmara'da sıcaklık artıyor

İstanbul

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/s) esecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?

Benzer haberler

Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara'da sıcaklık artacak

'Bu yıl rekor sıcaklıklar bekleniyor'

Temmuz 2019 kayıtlara geçen en sıcak ay oldu

Temmuz 2019 kayıtlara geçen en sıcak ay oldu
Güneş yanığına 3 adımda müdahale

Güneş yanığına 3 adımda müdahale

Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara'da sağanak bekleniyor