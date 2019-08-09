Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesi video konferans yoluyla illere canlı bağlantı gerçekleştirerek karayollarındaki trafik tedbirleriyle ilgili bilgi alacak.
3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek "20 Bin Öğretmen Atama Programı"na katılacak.
4- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi’nde il danışma meclisi toplantısına ve ardından teşkilat mensupları ile bayramlaşma programına iştirak edecek.
5- Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu işçisini kapsayan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin gelişmeler takip edilecek.
6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Rize-Artvin Havalimanı ile Rize karayolu projelerinde incelemede bulunacak.
7- TÜİK, haziran ayı kırmızı et, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.
8- 11. Büyükelçiler Konferansı sürüyor
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçiler Bandırma Vapuru'nu ve Atatürk Anıtı'nı ziyaret edecek.
- Çavuşoğlu, Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.
- Bakan Çavuşoğlu, Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya gelecek ve hitapta bulunacak.
9- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
10- Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin gelişmeler takip edilecek.
11- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski öğretmen 3 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
12- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olacak.
13- Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.
14- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.
15- TSYD Ankara Kupası maçında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.