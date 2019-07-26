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Dünya

Belçika'da sıcaklık rekoru

Mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcaklıkların hakim olduğu Belçika'da sıcaklık ilk kez 41,8 olarak ölçüldü.

Yusuf Hatip   | 26.07.2019
Belçika'da sıcaklık rekoru

Brüksel

Mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcaklıkların hakim olduğu Belçika'da sıcaklık ilk kez 41,8 olarak ölçüldü.

Belçika'nın bazı kentlerinde çarşamba günü rekor düzeydeki 40,7 santigrat hava sıcaklığı, dün Begijnendijk kasabasındaki 41,8 ile aşıldı ve "sıcaklık rekoru" kırıldı.

Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya doğru gelen sıcak hava dalgası, çarşamba gününden bu yana Belçika'yı etkisine aldı.

Belçika'nın yanı sıra Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda'da da bazı kentlerde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıktı.

Aşırı sıcakların İskandinav ülkelerine kadar ulaşacağı tahminleri dolayısıyla birçok Avrupa ülkesinde önlemler alındı.

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