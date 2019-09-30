Marmara'da az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'ndeki hava sıcaklığında mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme), gece saatlerinde güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.