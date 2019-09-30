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Marmara'da az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 30.09.2019
Marmara'da az bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'ndeki hava sıcaklığında mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme), gece saatlerinde güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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