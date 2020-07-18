Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'ne katılacak.
- Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.
(Bursa/18.00)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret ederek il değerlendirme toplantısına katılacak ve açıklama yapacak, sokak sağlıklaştırma, suma fabrikası ve millet bahçesi, TOKİ proje alanlarında incelemelerde bulunacak, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Kilis/11.15-17.00)
3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Borsası Satış Salonu Gong Töreni'ne katılacak, "Söz Sizde Sektör Toplantıları" çerçevesinde tarım ve orman sektör temsilcileri ile bir araya gelecek ve çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Konya/10.30-16.00)
4- Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, ekonomiyi kurtarma programı ve bütçeyi görüşmek üzere bir araya gelecek.
5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
6- Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüp İmareti'nde basın toplantısı yapacak.
7- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.
8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)
9- Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray-Göztepe, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçları yapılacak.
(İstanbul/Gaziantep/21.00)
10 - TFF 1. Lig'in son haftasında Giresunspor-Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Hatayspor-Bursaspor, Fatih Karagümrük-Adanaspor, Akhisarspor-Keçiörengücü ve Adana Demirspor-İstanbulspor maçları yapılacak.
(Giresun/Erzurum/Hatay/İstanbul/Manisa/Adana/17.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.