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Marmara'da poyraz deniz ulaşımını aksattı

Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Mesut Karaduman   | 05.12.2019
Marmara'da poyraz deniz ulaşımını aksattı

Tekirdağ

Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ'da Süleymanpaşa sahiline demirledi. 

Bu arada, balıkçılar da olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, deniz ulaşımını kullanacaklar ile balıkçılara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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