Dolar
18.57
Euro
18.06
Altın
1,643.89
ETH/USDT
1,282.00
BTC/USDT
19,093.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yarın sabahtan itibaren fırtına bekleniyor.

Zeynep Rakipoğlu   | 15.10.2022
Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle başta ulaşımda aksama olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti
Bakan Dönmez, maden ocağının galerisindeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi
Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
TBMM Başkanı Şentop Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek
Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle 15 Ekim'de sefer yapılamayacak

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısı

Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet