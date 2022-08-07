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Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi için yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yaptı.

Enes Kaplan   | 07.08.2022
Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.


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