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İzmir'de çocuk görüşme merkezi hizmete başladı

İzmir'de velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı 4 görüşme merkezi hizmete girdi.

Tezcan Ekizler   | 07.08.2022
İzmir'de çocuk görüşme merkezi hizmete başladı

İzmir

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğü giren "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik" kapsamında çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle 50 il ve ilçede çocuk görüşme merkezleri kuruldu.

"İcra yoluyla çocuk teslimi"ne son veren yeni uygulama kapsamında İzmir'de Balçova, Bornova, Buca ve Konak ilçelerinde 4 çocuk görüşme merkezi oluşturuldu.

Çocukların yararı gözetilerek tasarlanan merkezlerde 51 psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı görev yapıyor.

Görüşme merkezlerindeki işlemler, uzmanlar tarafından zorla değil çocukla ve taraflarla iletişim kurularak, nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek ve rızaya dayalı yapılıyor.

"Çocuklar artık insan onuruna yakışır uygulamaya muhatap olacak"

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Tahsin Kotan, Buca'daki çocuk görüşme merkezinde, AA muhabirine, velayet hakkı elinden alınmış olan bireylerin çocuklarla görüşmesinin rızaen olmaması durumunda artık icra daireleri yerine adliyelerde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerine başvuru yapıldığını belirtti.

Daha önce çocuk teslimiyle ilgili uygulamaların icra daireleri vasıtasıyla yapıldığını ifade eden Kotan, şunları kaydetti:

"Yeni uygulamayla artık çocuk teslimi icra vasıtasıyla değil kurulan çocuk teslim merkezleri vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda İzmir'de de 1 Ağustos itibarıyla çocuk teslim merkezleri faaliyete geçmiştir. Çocuklarımız artık icrayla değil çocuk teslim merkezleri vasıtasıyla teslim alınıp, teslim edilecektir. Burada çocukların üstün yararı önde tutulmuştur. Çocuklar artık insan onuruna yakışır şekilde uygulamaya muhatap olacaklar. Herhangi bir ücret ödemeden bu müdürlükler vasıtasıyla görüşmeleri sağlanacaktır."

İzmir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Ferhat Satıroğlu ise mahkeme kararı doğrultusunda yapılan başvurulara göre dosya açtıklarını ve yükümlüye bildirim yaptıklarını ifade etti.

Görüşmenin uzmanların koordinasyonunda yapıldığına işaret eden Satıroğlu, "Mahkeme ilamının, tedbir kararının gereği nasılsa ona istinaden tarafları, çocuk teslim merkezlerine çağırıyoruz. Çocuk ile hak sahibi ve yükümlü ebeveynler teslim merkezlerine gelerek çocukla kişisel ilişki kuruyor veya velayet sahibi çocuğunu teslim alıyor. Artık çocukların teslimleri adreslerinde değil kendilerine göre uygun dizayn edilmiş teslim merkezlerinde, uzman koordinesinde, taraflarla bireysel görüşmeler yapılarak gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

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