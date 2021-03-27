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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor

Zeynep Rakipoğlu   | 27.03.2021
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, zamanla az bulutlu hava öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgede rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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