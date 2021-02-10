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Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Ayşe Erkeç, Enes Duran   | 10.02.2021
Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul/Ankara

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruya göre rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren bölgede etkili olacak.

Trakya'da güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına sebebiyle soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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