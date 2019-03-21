Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 08.51'de merkez üssü Malatya'nın Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
"Bize yansıyan olumsuz durum olmadı"
Malatya'nın Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.
Depremi ve artçı sarsıntıları hissettiklerini dile getiren Kızıldaş, "Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir durum olmadı. Olumsuz bir durum olsaydı çoktan haberimiz olurdu. İlçe halkına tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler de köylerimizi gezip durumu kontrol ediyoruz." dedi.Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede gece saatlerinden itibaren 1,1 ila 3,9 arasında 8 yer sarsıntısı yaşandı.
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