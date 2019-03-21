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Siirt'teki 'ışık hadisesi' izlendi

İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 255 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi izlendi.

Fecri Barlık,Recep Çelik   | 21.03.2019
Siirt'teki 'ışık hadisesi' izlendi

Siirt

Siirt'in Tillo ilçesinde, 255 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi izlendi.

Tillo Kaymakamlığınca ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte İl Müftüsü Ahmet Altıok Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler seslendirildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 255 yıl önce türbesinde yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlatması hadisesini izlemek için güneşin doğmasını bekleyen vatandaşlar, bu sırada tekbir ve salavat getirdi.

Vatandaşlar, saat 06.33'te gerçekleşen ve yaklaşık 5 dakika süren ışık olayını meydanda kurulan dev ekrandan; Vali Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve bazı protokol üyeleri de türbede izledi.

Hadisenin gerçekleşmesi sırasında cep telefonlarına sarılanların da o anları kaydettiği görüldü.

Vali Atik ve beraberindekiler, daha sonra İbrahim Hakkı Hazretleri Müzesi'ni ziyaret etti. 

Işık hadisesi

Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak, olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

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