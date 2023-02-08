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Gündem

TAG Otoyolu'ndaki yoğunluk helikopterden görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kısmında yaşanan yoğunluk helikopterle havadan görüntülendi.

Adsız Günebakan   | 08.02.2023
TAG Otoyolu'ndaki yoğunluk helikopterden görüntülendi

Gaziantep

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle TAG Otoyolu'nun Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kısmında yoğunluk yaşanıyor.

Tırların ve sivil araçların görüldüğü otoyolda Adana'dan Nurdağı istikametindeki yolda yer yer trafik durma noktasına geldi, diğer yönde ise yoğunluğun çok fazla olmadığı görüldü.

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