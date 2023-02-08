Malatya'da enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde enkaz altında kalan bir kişi, depremden yaklaşık 61 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
Malatya
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma ekipleri, depremde yıkılan Bulutlar Sitesi'nde arama kurtarma çalışması yaptı.
Ekipler, enkazdan Sevim Özkaya isimli kişiyi depremden yaklaşık 61 saat sonra yaralı çıkardı.
Sevim Özkaya ekiplerin tekbir sesleri arasında hastaneye götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.