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Malatya'da enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde enkaz altında kalan bir kişi, depremden yaklaşık 61 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Mehmet Emin Göresiye   | 08.02.2023
Malatya'da enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı

Malatya

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma ekipleri, depremde yıkılan Bulutlar Sitesi'nde arama kurtarma çalışması yaptı.

Ekipler, enkazdan Sevim Özkaya isimli kişiyi depremden yaklaşık 61 saat sonra yaralı çıkardı.

Sevim Özkaya ekiplerin tekbir sesleri arasında hastaneye götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

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