Dolar
18.83
Euro
20.18
Altın
1,870.71
ETH/USDT
1,655.00
BTC/USDT
22,905.00
BIST 100
4,186.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın 61 saat sonra kurtarıldı

Depremden etkilenen Adıyaman'da görev yapan Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekibi, enkaz altında kalan kadını 61 saat sonra kurtardı.

Sidar Can Eren   | 08.02.2023
Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın 61 saat sonra kurtarıldı

Tunceli

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Tunceli AFAD ve MUDAK ekipleri, enkaz altındaki insanları kurtarmaya devam ediyor.

Ekipler, kentte Sakarya Caddesi'ndeki Demir Apartmanı'nın enkazında ses işitti.

Bunun üzerine hilti, demir kesme aleti ve balyozlarla enkazda aramayı yoğunlaştıran ekipler, uzun uğraşlar sonucu Ümit Binicier'e ulaştı.

Depremden 61 saat sonra enkazdan kurtarılan Binicier, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özer: Depremden etkilenen 10 ilimizdeki öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibarıyla Hatay'ımızda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, 156 Macar uzmanın deprem bölgelerinde görev alacağını söyledi
Cumhurbaşkanlığına ait uçak madencileri deprem bölgesine götürmek için havalandı
SunExpress, deprem bölgesi kalkış ve varışlı uçuşlarını ücretsiz yaptı

Benzer haberler

Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın 61 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın 61 saat sonra kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin merkez üssü Pazarcık'ta incelemelerde bulundu

Enkazdaki küçük Sare'nin kurtarma ekibine verdiği "Acele etmeyin bir şeyimiz yok" yanıtı duygulandırdı

Gaziantep'te enkazdan çıkarılan Abdülkerim'in sözleri, Rize AFAD ekibini duygulandırdı

Gaziantep'te enkazdan çıkarılan Abdülkerim'in sözleri, Rize AFAD ekibini duygulandırdı
İstanbul Havalimanı'ndan gönüllü yardım ekiplerinin deprem bölgesine sevkine devam ediliyor

İstanbul Havalimanı'ndan gönüllü yardım ekiplerinin deprem bölgesine sevkine devam ediliyor
Şanlıurfa'da enkaz altında kalan kişi 54 saat sonra kurtarıldı

Şanlıurfa'da enkaz altında kalan kişi 54 saat sonra kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet