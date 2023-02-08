İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarından depremzedeler için yardım seferberliği
İstanbul'daki bazı sivil toplum kuruşları (STK), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye gönderilmek üzere acil ihtiyaç malzemeleri topladı.
İstanbul
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 1930 kişilik arama kurtarma ekibiyle deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, 2 kurtarma köpeği de ekibe eşlik ediyor.
İstanbul'daki mobil aşevini bölgeye göndererek 121 bin 350 kişiye sıcak yemek çıkaran vakıf, 173 bin ekmek dağıttı.
Öte yandan içerisinde gıda, bot, mont, çocuk bezi, un ile su gibi ürünlerin bulunduğu 50 tır depremden etkilenen illere yola çıktı.
İHH, depremden etkilenen bölgeler için acil ihtiyaç duyulan malzemeleri, "battaniye, çadır, ekmek, su, yağmurluk, mat, elektrikli ısıtıcı, konserve hazır gıda, soğuk sandviç, meyve suyu, ışıldak, bebek bezi, hijyen malzemeleri, mont, bot, çikolata, kek gibi enerji verici gıdalar" olarak açıkladı.
Vakfın deprem bölgesinde yaptığı yardım çalışmalarına destek olmak isteyenler "DEPREM" yazıp 3072’ye kısa mesajla 10 lira destekte bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler İHH’nin internet sitesi üzerinden ya da banka hesapları aracılığıyla açıklama kısmına "TÜRKİYE DEPREM" yazarak destek olabiliyor.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ise topladıkları yardım malzemelerini AFAD ve Kızılay'ın öncülüğünde deprem bölgelerine gönderdi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla'da doldurulan kamyonlar, başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere depremden etkilenen illere yollandı.
Arama Kurtarma Derneği (AKUT), 28 ekip ve 641 gönüllü ile deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara 4 arama köpeğinin de eşlik ettiği ekip, 64 kişiyi enkaz altından kurtardı.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile 144 esnaf odası, depremzedeler için her gün 100 bin taze ekmek gönderiyor. İçinde temel ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu, toplam 262 bin esnaf ve sanatkarın bağışlarıyla hazırlanan yardım kolileri, depremin ilk gününden itibaren ücretsiz taşıma yapan esnaf sayesinde depremzedelere ulaştırıldı.
Depremzedelere 20 bin çift çorap gönderen İstanbul Çorap İmalatçıları ve Formacılar Esnaf Odası, hafta sonuna kadar 40 bin çift çorap daha üretip bölgeye iletecek.
Ümraniye Minibüsçüler Esnaf Odasına üye araç sahipleri ve şoförler ise kazançlarını depremzedelere bağışladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.