Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kütahya'da sağanak nedeniyle 2 köyde sel meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, iki köyde dere taştı, sel meydana geldi.

Ali Eroğlu   | 20.06.2021
Kütahya'da sağanak nedeniyle 2 köyde sel meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü Fotoğraf: Ali Eroğlu - Anadolu Ajansı

Kütahya

Kütahya'da öğleden sonra bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı yerleri su bastı.


Hisarcık ilçesinde yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle Hasanlar ve Kabaklar köyleri arasındaki yol, kısmen trafiğe kapandı. Hasanlar ve Güldüren köylerinde sel ve derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı, araçlar sürüklendi.

Bölgedeki Hasanlar Barajı'ndan tedbir amacıyla bir miktar su boşaltıldı.

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Hasanlar köyünde yürütülen çalışmaları inceledi. Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamasında, 2 saat süren yağışın bölgeyi olumsuz etkilediğini belirterek, "Özellikle Hasanlar ve Güldüren köylerimiz yoğun yağış aldı. Bütün iş makinelerimiz, jandarma personelimiz Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda hareket ediyor. Şu an için can kaybı yok, çok şükür bu durum bizim için sevindirici. Mal kaybı ve tarlalardan su altında olanlar var." dedi.

İlçede su altında kalan ekili alanlarda hasar oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son bir haftada 7,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Türkiye'de 5 bin 91 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, vatandaşları Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı
Dünya genelinde 2 milyar 621 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Kütahya'da sağanak nedeniyle 2 köyde sel meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü

Kütahya'da sağanak nedeniyle 2 köyde sel meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü

Kütahya'daki Eğrigöz Dağı'nın zirvesindeki doğal gölet keşfedilmeyi bekliyor