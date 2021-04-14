Euro
9.70
Dolar
8.11
BIST 100
1,397.26
Altın
1,739.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti
logo
Türkiye

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz: Türkiye, mazlumların yardım çağrılarına kulak tıkamıyor

İsa Toprak   | 14.04.2021
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz: Türkiye, mazlumların yardım çağrılarına kulak tıkamıyor Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, mazlumların yardım çağrılarına Türkiye'nin hiçbir zaman kulak tıkamadığını ve görmezden gelmediğini, her fırsatta devlet eliyle ihtiyaç sahiplerine yetiştiklerini belirtti.

Yavuz, Hayrat İnsani Yardım Derneği Ankara Temsilciliği tarafından Keçiören'de düzenlenen, yardım malzemesi taşıyan 10 tırın Suriye'ye gönderilmesi törenine katıldı.

Milyonlarca mazlum ve masum insanın yardım taleplerinin, Türkiye tarafından karşılandığını kaydeden Yavuz, dün olduğu gibi bugün de her şeye rağmen mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Hz. Muhammed'in "Veren el, alan elden üstündür." hadisini hatırlatan Yavuz, "Türkiye, mazlumların yardım çağrılarına kulak tıkamıyor. Gönül coğrafyamızdan bize yapılan çağrılara hiçbir zaman kulak tıkamadık, görmezden gelmedik. Hiçbir zaman din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadık. Tek derdimiz 'hayırlı el' olmaktı. Her fırsatta devletimiz eliyle ihtiyaç sahiplerine yetiştik. Yetişemediğimiz noktalarda ise hayrı kendine amaç edinmiş derneklerimiz, vakıflarımız aracılığıyla yanlarında olduk." ifadelerini kullandı.

Gıda malzemesi ve patates bulunan 10 tır gönderildi

Hayrat Vakfı Ankara Şube Başkanı Said Yavuz ise mazlumlara sahip çıkmanın ve yardım eli uzatmanın önemine dikkati çekerek ihtiyaç sahiplerine yönelik sadece gıda yardımı değil eğitim ve kalkınma alanında da çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Gündoğdu ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile içinde gıda malzemesi ve patates bulunan 10 tır, Suriye'nin İdlib, Cerablus, Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerine uğurlandı.

Törene Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Kemal Yüksek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danimarka AstraZeneca’yı aşılama programından çıkardı
AB, BioNTech-Pfizer'dan 1,8 milyar doz aşı almaya hazırlanıyor
Türkiye'ye hava yoluyla seyahat edeceklerin PCR testi ibraz etme zorunlulukları 31 Mayıs'a uzatıldı
Sağlık Bakanı Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayısı en çok artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı
Libya'ya 150 bin doz aşı götüren uçak yola çıktı

Benzer haberler

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz: Türkiye, mazlumların yardım çağrılarına kulak tıkamıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz: Türkiye, mazlumların yardım çağrılarına kulak tıkamıyor