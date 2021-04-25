Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 68'e yükseldi

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 68 oldu.

Halil Demir   | 25.04.2021
Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 68'e yükseldi

Istanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 şüphelinin ardından 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 68 şüpheliyi yakaladı.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer de Pendik'te saklandığı evde gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Faruk Fatih Özer in de arasında bulunduğu firari 12 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan’dan Hindistan’a Kovid-19 ile mücadele için tıbbi ekipman yardımı teklifi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Londra'da Kovid-19 tedbirleri ve aşısı karşıtları yürüyüş düzenledi
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor
İran'da son 24 saatte 374 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 68'e yükseldi

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 68'e yükseldi

Kripto para mağdurlarına 'mutlaka suç duyurusunda bulunun' çağrısı

Kripto para borsası Thodex hakkında soruşturma başlatıldı

Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı

Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Merkez Bankasının kripto varlıklarına dair kararı yatırımcıyı koruyup vergilendirmede kolaylık sağlayacak

Merkez Bankasının kripto varlıklarına dair kararı yatırımcıyı koruyup vergilendirmede kolaylık sağlayacak
Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak

Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak