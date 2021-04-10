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Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarı çöken Altay Sokak'taki 8 katlı bina, kontrollü yıkılıyor.
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Türkiye

Korunan alanlardaki 6 bin 699 kaçak yapının 688'i yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2019'dan bu yılın nisan ayına kadar özel çevre koruma bölgeleri ile doğal sit alanlarında tespit edilen 6 bin 699 "İmar Barışı"na aykırı kaçak yapının 688'i yıkıldı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 10.04.2021
Korunan alanlardaki 6 bin 699 kaçak yapının 688'i yıkıldı

Ankara

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, çeşitli kanunlar ve yönetmelikler ile koruma altına alınan ve özel hükümlerle yönetilen bu alanların biyolojik çeşitliliğinin, doğal kaynaklarının ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışma yürütülüyor.

Bakanlık tarafından korunan alanlarda sık sık denetimler yapılıyor ve kaçak yapılar tespit edilerek gerekli adli ve idari yaptırımlar uygulanıyor.

Bu kapsamda özel çevre koruma bölgeleri ile doğal sit alanlarında 2019'dan bu yılın nisan ayına kadar 6 bin 699 "İmar Barışı"na aykırı kaçak yapı tespit edildi. Kaçak yapıların 3 bin 65'i için suç duyurusunda bulunuldu, 688'i ise yıkıldı.

Tespit edilen kaçak yapılar 50 ildeki korunan alanlarda bulunuyor

Bakanlığın korunan alanlardaki kaçak yapı tespit ettiği 50 il, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak olarak sıralandı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri tarafından 2019, 2020 ile 2021 yılının ilk üç ayı olmak üzere 2 bin 953 denetim yapıldı.

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