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Kırmızı bültenle aranan TKP/ML terör örgütü üyesi Milas’ta yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1979'da polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olan ve kırmızı bültenle aranan TKP/ML terör örgütü adına faaliyet yürüten H.K'nin Muğla'da yakalandığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.06.2021
Kırmızı bültenle aranan TKP/ML terör örgütü üyesi Milas’ta yakalandı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist'in (TKP/ML) kırsal alan yapılanması Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusunun (TİKKO) içerisinde geçmiş dönemde sözde "Merkez Komite Üyesi" olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katıldığı belirtilen ve kırmızı bültenle aranan H.K'nin bugün Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandığı kaydedildi.

H.K'nin 1979'da örgüt mensupları ile çıkan çatışmada polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

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