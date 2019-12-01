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Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tevfik Durul   | 01.12.2019
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı Fotoğraf: Esra Hacıoğlu / AA

Ankara

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Saparbekulı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Saparbekulı, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere Saygı", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi Yavrusu" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


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