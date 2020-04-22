Euro
7.61
Dolar
7.00
BIST 100
98,524.09
Altın
1,698.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Karadağ'dan getirilen 75 Türk vatandaşı Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

Karadağ'dan getirilen, öğrenci ve çalışanlardan oluşan 75 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yurda yerleştirildi.

Süleyman Coşkun Bozyel   | 22.04.2020
Karadağ'dan getirilen 75 Türk vatandaşı Tekirdağ'da yurda yerleştirildi Fotoğraf: Süleyman Coşkun Bozyel / AA

Tekirdağ


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Karadağ'dan uçakla İstanbul'a getirilen 75 Türk vatandaşı, buradan otobüslerle Çorlu'ya götürüldü. 

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda tek kişilik odalara yerleştirilen öğrencilerin ateşleri ölçüldü ve gerekli sağlık taramaları yapıldı.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinin ardından uygun görülmesi durumunda evlerine gönderilecekleri belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 sonrası dünyanın şifreleri: Milli yeterlilik ve küresel işbirliği
Bildiğimiz dünyanın sonu: Kovid-19 ve küresel siyaset
Enerjide Kovid-19 darbesi
Kadirov’un virüs çıkışı Putin’le ilişkileri geriyor
Körfez'in Türkiye karşıtı politikalarında yeni sahne Suriye

Benzer haberler

TİKA'dan Pakistan'da Kovid-19 salgınından etkilenen 600 aileye gıda yardımı

TİKA'dan Pakistan'da Kovid-19 salgınından etkilenen 600 aileye gıda yardımı

Kovid-19 nedeniyle Fas'taki şirketlerin yüzde 57'si çalışmayı durdurdu

Almanya'da Kovid-19'dan ölen Türklerin sayısı 100'e çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi
Suudi Arabistan'dan getirilen 173 Türk vatandaşı Erzincan'daki yurtlara yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 173 Türk vatandaşı Erzincan'daki yurtlara yerleştirildi
Suudi Arabistan'daki 350 Türk vatandaşı THY uçağıyla İzmir'e getirildi

Suudi Arabistan'daki 350 Türk vatandaşı THY uçağıyla İzmir'e getirildi