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Dünya, Koronavirüs

Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 69'a yükseldi

Filistin'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.

Esat Fırat   | 23.07.2020
Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 69'a yükseldi Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 69'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 596 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının da 11 bin 875 olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 3 bin 394 kişinin iyileştiğine vurgu yapılırken, işgal altındaki Doğu Kudüs’te vaka sayılarında hızlı bir artış gözlendiğine işaret edildi.

Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgının ilk dalgasının etkisine nisanda giren Filistin'de ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 600’e yaklaştı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 8 bini aştı.

Filistin yönetimi 5 Temmuz’da, Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan kentlerde bir aylık olağanüstü hâl (OHAL) ilan etmişti.

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