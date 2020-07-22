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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 82'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 35 bin 82'ye çıktı.

Barış Seçkin   | 22.07.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 82'ye yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı, ülkede son 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin bilgileri açıkladı.

Buna göre, salgın başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı 245 bin 32’ye ulaştı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, yeni vakalardaki artışın etkisiyle 12 bin 322'ye çıktı.

Son 24 saatte 282 yeni vaka kaydedilirken, yeni vaka sayısının düşüş trendinde olduğu ülkede bugünkü sayı, "25 Haziran’dan (296) bu yana kayıtlara geçen en yüksek günlük artış" oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 197 artışla 197 bin 628'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 9 artarak 35 bin 82'ye yükseldi.

İtalya’da bugüne kadar 6 milyon 354 bin 730 test yapıldı.

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