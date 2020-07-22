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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfasına yoğun ilgi

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilgilere yer verilen "http://covid19.saglik.gov.tr" sayfasının 270 milyon kez ziyaret edildiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 22.07.2020
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfasına yoğun ilgi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "http://covid19.saglik.gov.tr" adresinde günlük vaka tablosu mesajlarında düzenli olarak yer verdiklerini anımsatarak, "Salgının seyrini gösteren ayrıntılı grafiği, günlük ve haftalık durum raporlarını içeren sayfamız 270 milyon kez ziyaret edildi. Doğru bilgi için her zaman bekleriz: http://covid19.saglik.gov.tr." ifadesini kullandı.

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