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Dünya, Koronavirüs

ABD'nin başkenti Washington'da maske zorunluluğu kararı

ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evinin dışına çıkan herkese maske zorunluluğu getirildi.

Dildar Baykan   | 22.07.2020
ABD'nin başkenti Washington'da maske zorunluluğu kararı Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına işaret ederek, alınan yeni önlemleri anlattı.

Maske kullanımına ilişkin yeni bir kararname yayımladığını belirten Bowser, "Bu kararname, özetle eğer evinizden çıkıyorsanız maske takmanızın zorunlu olduğunu söylüyor. Bunun da anlamı şu oluyor; otobüs bekliyorsanız maske takmalısınız. Bir restoranda siparişinizi bekliyorsanız, açık ofiste çalışıyorsanız maske takmalısınız." ifadelerini kullandı.

Bowser, maske kullanımının virüsün yayılımının durdurulması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz bu pandemiyle mücadele etmekten yorulduk. 4 aydır bu işle uğraşıyoruz ve insanlar artık yoruldu. Bazı durumlarda artık insanlar gardlarını düşürmeye başladı. Ancak hepimiz salgının diğer yüzüne geçmek istiyorsak, tetikte kalmamızda fayda var." diye konuştu.

Baltimore'da da maske zorunluluğu

Washington DC'ye bir saat uzaklıktaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kenti de virüse karşı yeni adımlar attı.

Baltimore Belediye Başkanı Bernard Young, imzaladığı kararnamede, kentte 2 yaşın üstündeki herkesin evinin dışındayken maske takmasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Young, cuma gününden itibaren restoran ve barların iç mekanlarının da müşterilere açılması planını askıya aldıklarını kaydetti.

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