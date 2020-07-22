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Dünya

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı düşürdüğü bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 22.07.2020
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tovuz iline bağlı Ağdam köyü yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait "X-55" tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.

Azerbaycan ordusu, dün de Ermenistan'a ait 2 İHA'yı vurarak düşürmüştü.

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