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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 80 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 361 yeni vaka tespit edildi.

Muhammed Semiz   | 23.07.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 80 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 361 yeni vaka tespit edildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 80 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 122'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 361 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 102 bin 226'ya çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 2 bin 258 artışla 69 bin 405'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

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