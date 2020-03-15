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Spor, Futbol, Koronavirüs

Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

La Liga takımlarından Valencia'da forma giyen Ezequiel Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yunus Kaymaz   | 15.03.2020
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul

33 yaşındaki Arjantinli futbolcu Ezequiel Garay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 kötü başladı. Koronavirüs testim pozitif çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine dikkat ediyorum ve karantinadayım." ifadelerini kullandı.

Garay, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.

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