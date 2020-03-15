Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
La Liga takımlarından Valencia'da forma giyen Ezequiel Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
İstanbul
33 yaşındaki Arjantinli futbolcu Ezequiel Garay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 kötü başladı. Koronavirüs testim pozitif çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine dikkat ediyorum ve karantinadayım." ifadelerini kullandı.
Garay, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.