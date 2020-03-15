Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı

Ferrari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattığını duyurdu.

Yunus Kaymaz   | 15.03.2020
Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı

İstanbul

İtalyan otomobil üreticisi Ferrari'den yapılan açıklamada, yol araçlarının yanı sıra Formula 1 fabrikasının da yaklaşık iki hafta süreyle faaliyetlerine ara vereceği, bu kararın çalışanların sağlığı için alındığı kaydedildi. 

Personelden bazılarının çalışmalarını evden sürdüreceği süreçte Ferrari, gelişmelere göre fabrikalarını 27 Mart'ta yeniden açmayı planlıyor.

İtalya'da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 1441 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 16-30 Mart tarihlerinde kapatılacak
Avrupa'da artan koronavirüs vakaları yeni tedbirleri de beraberinde getiriyor
Bakan Çavuşoğlu: Koronavirüsle ilgili bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk
Türk Telekom EBA için ücretsiz internet tanımlamalarına başladı
Bakan Kasapoğlu: Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantina amacıyla misafir edildi

Benzer haberler

Avrupa'da artan koronavirüs vakaları yeni tedbirleri de beraberinde getiriyor

Avrupa'da artan koronavirüs vakaları yeni tedbirleri de beraberinde getiriyor

Bakan Çavuşoğlu: Koronavirüsle ilgili bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk

Bakan Kasapoğlu: Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantina amacıyla misafir edildi

Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
9 Avrupa ülkesine 17 Mart'a kadar olan uçuş müsaadesi öne çekildi

9 Avrupa ülkesine 17 Mart'a kadar olan uçuş müsaadesi öne çekildi
Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı

Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı