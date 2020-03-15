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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor
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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 nedeniyle Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler kapatıldı

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki mescitlerin kapatılması ve namazların Aksa'nın avlusunda kılınması yönünde karar aldı.

Halime Afra Aksoy   | 15.03.2020
Kovid-19 nedeniyle Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler kapatıldı

Kudüs


Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, yaptığı yazılı açıklamada, İslami Vakıflar İdaresinin, koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında, Mescid-i Aksa Külliyesi'nde yer alan, Kubbet'us Sahra ve Kıble mescidinin de aralarında bulunduğu mescitlerin kapatılması yönünde karar aldığını belirtti.

Mescid-i Aksa Külliyesi'nin tüm kapılarının cemaate açık olacağını ifade eden Kisvani, namazların Aksa'nın büyük avlusunda kılınmasına karar verildiğini aktardı.

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