Euro
8.97
Dolar
7.57
BIST 100
1,111.96
Altın
1,951.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere Başbakanı Johnson: Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz

İngiltere Başbakanı Johnson, ülkede son haftalarda artan Kovid-19 vakalarına ilişkin, "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz." dedi.

Bilal Acar   | 18.09.2020
İngiltere Başbakanı Johnson: Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz

Londra

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede son haftalarda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkati çekerek "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz." dedi.

Başbakan Johnson, Sky News'e yaptığı açıklamada, hükümetin vaka sayısını düşürmek için işleri yoğunlaştırması gerektiği uyarısında bulundu.

Vaka sayılarındaki artışı durdurmak için tüm önlemleri gözden geçirdiklerine işaret eden Johnson, "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz. Salgın yayıldıkça elbette daha fazla önlem almamız gerekecek." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Sky News'e konuşarak ulusal karantinanın salgınla mücadelede "en son hat" olduğunu ve bu yönde bir karar almayı istemediklerini belirtti. İnsanları salgına karşı güvende tutmak için gereken her şeyi yapacaklarını aktaran Hancock, "Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Vaka sayısının arttığını kabul etmeliyiz ve harekete geçmeliyiz. Özellikle diğer ülkelere baktığımızda, bunun amansız bir şekilde daha fazla hastaneye yatışa ve ne yazık ki daha fazla ölüme yol açtığını biliyoruz." diye konuştu.

İngiltere'de son 133 günün en yüksek vaka sayısı açıklandı

Bu arada, İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 322 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle son 133 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 41 bin 732'ye ulaştı. Son 24 saatte 4 bin 322 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 4 bin 649 vakanın saptandığı 8 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 385 bin 936'ya yükseldi.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlerbirliği'nde 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere Başbakanı Johnson: Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 13 bin 215 artışla yeni rekor kırıldı

Benzer haberler

Gençlerbirliği'nde 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği'nde 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Başbakanı Johnson: Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 13 bin 215 artışla yeni rekor kırıldı

Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 13 bin 215 artışla yeni rekor kırıldı
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 495, Portekiz'de 1894'e çıktı

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 495, Portekiz'de 1894'e çıktı

ABD'nin Kanada ve Meksika sınırları 21 Ekim'e kadar kapalı kalacak

ABD'nin Kanada ve Meksika sınırları 21 Ekim'e kadar kapalı kalacak