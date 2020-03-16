Euro
7.18
Dolar
6.43
BIST 100
87,888.34
Altın
1,497.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

AB'den 'yabancılara' seyahat kısıtlaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getirecek düzenleme hazırladıklarını duyurdu.

Yusuf Hatip   | 16.03.2020
AB'den 'yabancılara' seyahat kısıtlaması

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 liderleri ile yapılan video konferansın ardından Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkeler arasında koordinasyonun çok önemli olduğunu vurgulayan von der Leyen, alınan tedbirlerle koronavirüsün yayılmasını sınırlandırmayı amaçladıklarını anlattı.

Von der Leyen, "Küresel bir sağlık kriziyle yüzleşiyoruz. Bu krizin vatandaşlarımıza ve ekonomilerimize ciddi etkileri oluyor." diye konuştu.

AB üyesi ülkelere yapılacak gerekli olmayan seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirilmesini içeren düzenleme hazırladıklarını belirten von der Leyen, AB vatandaşlarının, doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanlarının ve krizin çözümü üzerinde çalışan bilim insanlarının buna dahil olmadığını anlattı. 

Düzenlemenin, yarın AB liderlerinin yapacağı video konferans toplantısında oylanması bekleniyor.

AB Konseyi Başkanı Michel ise Kovid-19 salgınına ilişkin, "Biliyoruz ki bu kriz zor olacak, zaman alacak ve birlik olmak son derece gerekli olacak." dedi.

G7 toplantısında diğer liderlere güçlü bir siyasi irade gerektiğini ifade ettiğini belirten Michel, "Önceliğimiz (AB içinde) bireylerin mecburi olmayan seyahatlerini azaltırken, malların serbest biçimde dolaşımını güvence altına almak. Böylece, tek pazarın bütünlüğünü mümkün olduğunca sürdürebiliriz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütü: Her şüpheli Kovid-19 vakası için test yapılmalı
'Koronavirüsle ilgili uyarılara kulak verin ve özenle uygulayın'
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de Kovid-19 nedeniyle birçok eyalette bar ve restoranlar kapatılıyor
Mısır'da koronavirüs nedeniyle uluslararası tüm uçuşlar durduruldu

Benzer haberler

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 158 oldu

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 158 oldu

'Koronavirüsle ilgili uyarılara kulak verin ve özenle uygulayın'

Mısır'da koronavirüs nedeniyle uluslararası tüm uçuşlar durduruldu

MEB okul servis araçlarının sürekli dezenfekte edilmesini istedi

MEB okul servis araçlarının sürekli dezenfekte edilmesini istedi

İngiltere'den ateşi ve öksürüğü olanlara 'doktora gitme, eve kapan' tavsiyesi

İngiltere'den ateşi ve öksürüğü olanlara 'doktora gitme, eve kapan' tavsiyesi
AB'den 'yabancılara' seyahat kısıtlaması

AB'den 'yabancılara' seyahat kısıtlaması