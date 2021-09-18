Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 228 milyon 654 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 696 bine ve iyileşenlerin sayısı 205 milyon 268 bine çıktı.
Saraybosna
Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 800 bini, Hindistan'da 33 milyon 437 bini, Brezilya'da 21 milyon 102 bini ve İngiltere'de 7 milyon 400 bini geçti.
Fransa'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtları, hükümeti protesto etmek için bir kez daha meydanlara indi.
Avustralya'da Kovid-19'un Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadele sürerken, yürürlükteki yasakları protesto eden göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.