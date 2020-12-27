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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 57 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'a yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısının 57 milyonu aştığı bildirildi.

Emel Gözellik   | 27.12.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 57 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 57 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 57 milyon 1430 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 11 milyon 410 bin 501, Hindistan'da 9 milyon 761 bin 538, Brezilya'da 6 milyon 475 bin 466 ve Rusya'da 2 milyon 450 bin 829 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de 26 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 994 bin 34 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Kolombiya'da 1 milyon 444 bin 41'e ve Arjantin'de 1 milyon 402 bin 227'ye ulaştı.

Dünya genelinde 22 milyon 22 bin 893 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 80 milyon 790 bin 686’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 766 bin 363 kişi hayatını kaybetti.

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