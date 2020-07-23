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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de 2 bin 32 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Esat Fırat   | 23.07.2020
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın yaşamını yitirdiği ve 2 bin 32 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Bu, virüsün ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

İsrail'de böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 433’e, vaka sayısının da 56 bin 748'e yükseldiği aktarıldı.

Son 24 saatte 27 binden fazla test yapıldığı belirtilen açıklamada, hastalardan 295’inin durumunun ağır olduğu, 23 bin 560 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Aktif vaka sayısı 33 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 33 bin 168'e ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlaması getirilmişti.

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