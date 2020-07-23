Euro
7.93
Dolar
6.85
BIST 100
118,079.91
Altın
1,868.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bini aştı

Peru'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına son güncelleme ile 3 bin 688 kişi eklendi.

Sinan Doğan   | 23.07.2020
Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bini aştı

Ankara

Güney Amerika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Peru'da, yapılan son güncelleme ile ölü sayısına 3 bin 688 kişinin eklenmesiyle toplam rakam 17 bin 267'yi buldu.

Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 kaynaklı ölü sayılarında bir uyumsuzluk ve boşluk tespit ettiklerini belirterek, salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 688 kişi daha fazla olduğunu bildirdi.

Ülkedeki Kovid-19 ölü ve vaka sayılarının seyrini takip eden "Prospectiva" adlı özel bir ekibin bulunduğunu dile getiren Mazzetti, mart ve haziran aylarındaki Kovid-19 kaynaklı ölümlere 3 bin 688 kişinin daha eklendiğini ve resmi ölü sayısının 17 bin 267 olarak güncellediklerini söyledi.

Mazzetti, gerçek ölü ve vaka sayılarını pandemi ortadan kalktıktan sonra öğrenebileceklerini kaydetti.

Peru'da vaka sayısı ise 362 bin 87 olarak kayda geçti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kurban Bayramı'nda mesafeye dikkat' uyarısı
California Kovid-19 vakalarında New York'u geride bıraktı
Koronavirüste son 24 saat
Fransa'da 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bini aştı

Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bini aştı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 82'ye yükseldi

Singapur'da bir Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde test edilecek

Singapur'da bir Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde test edilecek

Kolombiya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Kolombiya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
ABD'de Kovid-19'a yakalanan Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den Türkiye'deki mücadeleye övgü

ABD'de Kovid-19'a yakalanan Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den Türkiye'deki mücadeleye övgü