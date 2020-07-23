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Dünya

Tunus Meclisi, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nı onayladı

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması, Afrika'yı dünyanın en büyük serbest ticaret pazarlarından biri konumuna yükseltiyor.

Gülşen Topçu   | 23.07.2020
Tunus Meclisi, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nı onayladı

Tunisia

Tunus Meclisi, ülkenin, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Anlaşması'na katılımını oy birliğiyle onayladı.

Mecliste düzenlenen oturuma katılan 152 milletvekilinin tamamı karar lehinde oy kullandı.

Tunus hükümeti, AfCFTA Anlaşması'nı 21 Mart 2018'de Ruanda'nın başkenti Kigali'de imzalamıştı.

Söz konusu anlaşma, Afrika Birliği'ne üye ülkeler arasındaki ticari ilişkiler için kapsamlı ve karşılıklı yarar sağlayan bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

AfCFTA Anlaşması, 1,2 milyarı aşkın nüfusuyla ve yıllık 3 trilyon doları aşan ticaret hacmiyle Afrika'yı dünyanın en büyük serbest ticaret pazarlarından biri konumuna yükseltiyor.


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